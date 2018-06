Sequestrador de agência de correio perto de Paris se entrega

PARIS - Acabou sem feridos a tomada de reféns em uma agência dos correios em Colombes, na periferia de Paris. O homem armado se rendeu e a polícia confirma que não há relação com terrorismo.

O suspeito invadiu o posto dos correios por volta das 12h30 (9h30 de Brasília) armado e manteve os reféns presos por cerca de uma hora. Ele ligou para a polícia voluntariamente e disse estar em posse de uma AK-47 e granadas. O suspeito, no entanto, já havia sido fichado pela polícia, que diz se tratar de um criminoso comum. A identidade dele ainda não foi revelada.

UM esquadrão de elite da polícia foi até Colombes e montou um perímetro de segurança ao redor do posto dos correios. Um helicóptero de resgate também foi enviado ao local, juntamente com representantes do Ministério Público. / COM EFE