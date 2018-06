Sequestro de general faz Colômbia suspender negociações com Farc

BOGOTÁ - O presidente colombiano, Juan Manuel Santos, suspendeu nesta segunda-feira, 17, as negociações de paz com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) em razão do sequestro de um general do Exército do país e mais duas pessoas. Segundo Santos, que acusa a guerrilha pelo crime, as conversas, que hoje completariam dois anos, não serão retomadas enquanto o caso não for esclarecido e os reféns, libertados.

"Amanhã os negociadores viajariam para uma nova rodada de negociações em Havana. Pedirei aos emissários que não viajem e suspendam as negociações enquanto não se esclareça o sequestro e libertem essas pessoas", disse Santos no começo da madrugada. 766E3C01-53A8-483E-9B06-CCE0C7108013 Pedirei aos emissários que não viajem e suspendam as negociações enquanto não se esclareça o sequestro e libertem essas pessoas E0EAB005-9061-4B3D-86B9-AEB61693E313

A decisão foi tomada pelo presidente depois de uma reunião com a cúpula das Forças Armadas. O general sequestrado foi identificado como Rubén Alzate, comandante da força-tarefa Titán, do Exército. Ele foi capturado no departamento (Estado) de Chocó. Junto com ele, foram sequestrados o cabo Jorge Rodríguez Contreras e a advogada Gloria Urrego, durante uma operação para supervisar um projeto energético em uma área isolada da província.

"Não sabemos as razões pessoais ou de inteligência para o sequestro", disse o ministro da Defesa Juan Carlos Pinzón. "Os protocolos de segurança para a proteção do general não foram seguidos."

Santos foi reeleito em junho para um segundo mandato tendo como promessa principal um acordo de paz com a guerrilha. Dos seis pontos previstos num acordo, quatro já foram cumpridos. / AFP