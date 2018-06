Sequestro na Nigéria é 'bárbaro', diz presidente da OCI

Em uma entrevista à Associated Press neste sábado, Madani disse que atos como esses "não apenas são repudiados pelo Islã, mas por toda a humanidade". Essa foi a primeira entrevista do líder desde que ele assumiu a secretaria-geral da Conferência Islâmica em janeiro.

Madani disse ainda que a violência sectária é um dos desafios mais importantes para o mundo islâmica. A OCI é uma organização composta por 57 países de maioria muçulmana.

O sequestro do grupo terrorista Boko Haram causou uma indignação pública mundial. O grupo usa ensinamentos islâmicos como justificativa para ameaçar vender as adolescentes como escravas. Fonte: Associated Press.