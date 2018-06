Será o fim do palhaço? É o fim? Conseguirá ele retornar, este palhaço tragicômico que se contorce no palco italiano há 20 anos? Seu rosto emplastrado de cremes e unguentos será depositado no armário do teatro onde são guardados os trajes e as máscaras de antigas glórias? Podemos dizer que, com sua exclusão do Senado, Silvio Berlusconi vive seu "último ato". O velho sedutor, o velho louco, está com 77 anos.