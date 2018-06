Serão iniciado carregamentos para reconstrução de Gaza Mohammed Mustafa, vice-primeiro-ministro do governo de união palestino, afirmou nesta sexta-feira que Israel vai permitir que mais material de construção entrem na Faixa de Gaza nesta semana. A medida é parte do acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU) para reconstruir o território abalado pelo conflito encerrado em agosto.