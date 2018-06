Série de ataques deixa 40 mortos no Iraque

A violência no país aumentou significativamente nos meses recentes, com número de mortos subindo a níveis não vistos desde 2008. Perto de duas mil pessoas foram mortas desde abril, sendo mais de 170 pessoas apenas neste mês.

A onda de derramamento de sangue acompanha o aumento das tensões sectárias no Iraque e as preocupações crescentes com as turbulências geradas pela guerra civil na vizinha Síria. As informações são da Associated Press.