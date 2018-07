Série de ataques deixa 65 mortos e 190 feridos no Iraque Uma série de atentados a bomba na província de Bagdá, no Iraque, deixou 65 pessoas mortas e 190 feridas na noite deste sábado, segundo autoridades locais. Somente na capital do país foram registrados 12 ataques com carros-bomba, sendo que outra explosão atingiu a cidade de Madain, ao sul de Bagdá. Com esses ataques, o número de mortos em julho já passa de 500.