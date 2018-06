Série de ataques deixa pelo menos 18 mortos no Iraque Uma série de ataques a bomba contra bairros shiitas na capital do Iraque, Bagdá, e cidades vizinhas deixou pelo menos 18 mortos neste sábado, segundo autoridades locais. O maior atentado ocorreu quando uma motocicleta carregada com explosivos atingiu uma galeria de lojas no distrito shiita de Sadr City, matando nove pessoas e deixando outros 25 feridos.