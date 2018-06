Série de ataques em Bagdá deixa 21 mortos Autoridades iraquianas disseram que uma série de ataques contra áreas comerciais e dois prédios do Judiciário deixaram 21 mortos na capital do país. As explosões aconteceram no momento em que as forças iraquianas avançam numa ofensiva contra a Al-Qaeda e militantes aliados ao grupo a oeste de Bagdá.