Série de ataques mata pelo menos nove no Iraque Dois carros-bomba explodiram em uma disputada cidade do norte do Iraque nesta quarta-feira, um dia em que uma série de ataques pelo país deixou pelo menos nove mortos, informaram autoridades. A violência diminuiu no Iraque desde o auge dos combates da última década, mas atentados ainda ocorrem quase diariamente e as tensões permanecem altas, principalmente em Kirkur, dividida etnicamente.