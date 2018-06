Série de atentados em Bagdá deixa nove mortos

BAGDÁ - Uma série de ataques contra bairros xiitas de Bagdá resultou na morte de pelo menos nove pessoas nesta terça-feira, 23, informaram autoridades locais. Além dos nove mortos, 26 pessoas ficaram feridas.

Os atentados ocorrem em um momento no qual os iraquianos prepararam-se para as celebrações do Eid al-Adha, um feriado islâmico que terá início esta semana.

Os bairros xiitas da capital do Iraque são alvos constantes de extremistas sunitas. Até o momento, porém, nenhum grupo ou indivíduo reivindicou a autoria dos ataques.

As informações são da Associated Press.