Série de atentados na Península do Sinai mata ao menos 25 pessoas

Atualizada às 19h50 CAIRO - Ao menos 25 pessoas morreram em ataques simultâneos realizado por supostos militantes islâmicos na província do Norte do Sinai, no Egito, nesta quinta-feira, 29. O alvo do primeiro ataque foi um escritório do jornal estatal do Egito Al Ahram, no qual morreram seis pessoas.

Não ficou claro se o jornal era o alvo do ataque, que ocorreu na capital provincial El-Arish, poucos dias após o aniversário de 2011 da revolta do Egito.