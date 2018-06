Série de carros-bomba deixa 20 mortos no Iraque

Policiais disseram que o mais violento deles aconteceu antes do pôr-do-sol, quando um carro cheio explodiu nas proximidades de um mercado em Nahrwan, a sudeste de Bagdá, onde seis pessoas morreram e 17 ficaram feridas.

Mais tarde, carros-bomba explodiram em mercados e ruas movimentadas em diferentes partes de Bagdá e perto da capital iraquiana, matando outras 14 pessoas e deixando várias feridas.

Funcionários da área médica confirmaram os dados. Todos falaram em condição de anonimato, porque não estão autorizados a falar com meios de comunicação. A violência tem aumentado no Iraque neste ano, em meio às tensões políticas e sectárias. Fonte: Associated Press.