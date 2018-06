Série de espionagens

Departamento de Justiça envia carta à Associated Press revelando que seus números de telefones foram monitorados para saber a fonte de uma matéria sobre uma operação da CIA que frustrou uma tentativa da Al-Qaeda de explodir um avião com destino aos EUA, em maio de 2012.

FOX NEWS

É revelado o monitoramento de telefonemas e e-mails do jornalista James Rosen da Fox News. O governo pretendia identificar a fonte de uma reportagem sobre a ameaça da Coreia do Norte de realizar um novo teste nuclear. Rosen mencionava o fato de a CIA ter obtido a informação no país.

VERIZON

Sob a justificativa de "proteger o país de ameaças terroristas", o governo de Barack Obama confirma ter monitorado telefonemas de milhões de clientes da Verizon após o atentado contra a Maratona de Boston, em abril.

INTERNET

O jornal The Washington Post denuncia que o FBI e a NSA, usando o programa secreto Prism, têm acesso aos servidores centrais das nove maiores empresas de internet dos EUA - Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, PalTalk, Apple, AOL, Skype e YouTube.

REVELAÇÃO DE FONTE

Edward Snowden, ex-funcionário da CIA, admite ter revelado o esquema de vigilância do governo a empresas de internet dos EUA.