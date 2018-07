Série de explosões mata ao menos oito na Índia

Policial observa cenário de explosão ocorrida nesta quarta, perto do Opera House

MUMBAI - Três explosões simultâneas em diferentes pontos de Mumbai mataram pelo menos oito pessoas nesta quarta-feira, 13, informou a polícia indiana. Outras 70 pessoas ficaram feridas, em um aparente atentado contra a capital financeira indiana, localizada no oeste do país.

Uma fonte do governo indiano citou 100 feridos na ação, descrita pelo Ministério do Interior como um "ataque terrorista", segundo a agência Press Trust of India. Segundo agências, esse é o pior ataque na Índia desde 2008.

Uma fonte do centro de controle da polícia na cidade disse que uma das explosões atingiu o movimentado bairro de Dadar, no centro da cidade. As outras atingiram o famoso mercado de joias Bazar Jhaveri e o movimentado distrito comercial chamado de Opera House. O funcionário pediu anonimato.

Há quase três anos, um cerco de terroristas matou 166 pessoas em Mumbai, em novembro de 2008. Na ocasião, os crimes foram atribuídos a pelo menos 10 militantes extremistas sediados no Paquistão.

As explosões desta quarta-feira ocorreram perto das 19 horas (horário local), quando há bastante movimento nas áreas atingidas.

As informações são da Associated Press e da Dow Jones