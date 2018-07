Série de explosões na Índia atinge templos budistas Uma série de explosões atingiu três locais budistas no leste na Índia nesse domingo, ferindo duas pessoas. Quatro explosões ocorreram no templo Mahabodhi e outras quatro nas proximidades do templo Karma, informou o oficial de polícia S.K. Bhardwaj. Duas bombas que não foram detonadas também foram encontradas.