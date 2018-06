Série sobre Afeganistão ganha Líbero Badaró de Jornalismo O Estado foi o ganhador do Grande Prêmio Líbero Badaró de Jornalismo, com a série de reportagens Coletânea da Guerra no Afeganistão, da repórter especial Adriana Carranca, publicada entre abril de 2012 e de 2013 na seção Internacional. A distinção é uma homenagem especial ao autor do melhor trabalho de reportagem, escolhido pelo júri do evento, entre todas as 11 categorias.