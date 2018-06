Serra Leoa avança com confinamento para conter Ebola Alguns moradores fugiram de suas casas em Serra Leoa para evitar ficarem presos durante um confinamento de três dias para tentar conter o surto de Ebola, segundo informaram trabalhadores dos serviços de saúde neste sábado. É um pequeno revés no segundo dia do enorme esforço de isolar 6 milhões de pessoas no país.