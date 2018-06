Serra Leoa vai impor quatro dias de confinamento aos cidadãos para conter Ebola

Serra Leoa vai impor um período de quatro dias de confinamento em todo o país a partir 18 de setembro, em uma escalada dos esforços para impedir a propagação do vírus Ebola, informou um funcionário do gabinete do presidente nesta sexta-feira.

Os cidadãos não serão autorizados a deixar suas casas entre 18 e 21 setembro, numa tentativa de evitar que a doença se espalhe ainda mais e permitir que os profissionais de saúde identifiquem casos nos estágios iniciais da doença, disse Ibrahim Ben Kargbo, assessor presidencial para a força-tarefa contra o Ebola no país africano.

"A abordagem agressiva é necessária para lidar com a propagação do Ebola", disse ele à Reuters.

Até sexta-feira, Serra Leoa tinha registrado 491 do total de 2.097 mortes atribuídas ao Ebola na África Ocidental desde março, segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU).

(Reportagem de Umaru Fofana)