Sérvia e Kosovo fecham acordo para gerenciar fronteiras

A União Europeia havia anunciado o acordo na sexta-feira, classificando-o como um passo vital na redução das tensões nas fronteiras no norte de Kosovo. Stefanovic, no entanto, havia dito ontem à agência de notícias Tanjug que, "embora as posições tenham sido significativamente alinhadas, ainda faltava colocar um pingo no ''i''".

O sistema de gerenciamento de fronteiras, que deve ser implementado gradualmente, será fiscalizado pela polícia da União Europeia em Kosovo, a EULEX. As informações são da Dow Jones.