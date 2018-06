Sérvia luta contra inundações para salvar maior usina elétrica do país

BELGRADO - Soldados e trabalhadores do setor de energia empilharam milhares de sacos de areia durante a noite para proteger a maior usina de energia elétrica da Sérvia, ameaçada por uma inundação que deve continuar aumentando após as chuvas mais pesadas dos Bálcãs em mais de um século já terem matado dezenas de pessoas.

Na vizinha Bósnia, a rádio estatal relatou que o rio Sava, cujo trasbordamento causou danos na Sérvia, na Croácia e na própria Bósnia, havia novamente superado as barreiras contra a elevação do nível de suas águas no domingo, inundando partes da cidade de Orasje, no norte do país.

As águas recuaram em outras partes da Bósnia, deixando um cenário de devastação - lama, entulho e animais mortos. Outras 1.000 pessoas foram retiradas da cidade fronteiriça de Bijeljina, ameaçada de inundação pelo Sava e o rio Drina. Outras 5.000 saíram de Odzak, no norte, segundo informações da mídia.

Na Sérvia, uma parede de sacos de areia de vários quilômetros foi construída em volta da usina Nikola Tesla, na inundada cidade de Obrenovac, localizada a 30 quilômetros ao sudoeste da capital, Belgrado. A unidade cobre cerca de metade da demanda de eletricidade da Sérvia.

Uma porta-voz sindical da companhia de energia sérvia EPS disse que alguns dos funcionários estavam trabalhando havia três dias quase sem descanso porque a equipe de auxílio não conseguia chegar à usina.

"A usina deve estar segura agora", disse Djina Trisovic à Reuters. "Fizemos tudo o que pudemos. Agora está nas mãos de Deus".

Partes da usina foram fechadas como precaução, e ela teria que ser desativada completamente caso as águas superassem as defesas.

Pelo menos 37 pessoas morreram afogadas ou soterradas por deslizamentos de terra na Sérvia e na Bósnia, à medida que as águas submergiram cidades e varreram estradas e pontes. Milhares de pessoas estão desabrigadas.