Sérvia: polícia desmantela favela e expulsa ciganos Cerca de 250 famílias ciganas foram expulsas nesta quinta-feira de uma favela, que por anos serviu de residência na periferia da capital da Sérvia, Belgrado, apesar dos protestos feitos por organizações de defesa dos direitos humanos. As autoridades sérvias retiraram as famílias dos barracos de madeira e embarcaram os ciganos roma em ônibus. Elas foram levadas a quatro contêineres, em outro local na periferia da cidade, que servirão de abrigo provisório. No total, a favela abrigava mais de mil pessoas.