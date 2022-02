Serviço de fronteira ucraniano diz que tropas russas atacaram por Belarus

KIEV - Após a invasão militar russa contra a Ucrânia ter tido início pelo leste, i serviço de fronteiras da Ucrânia disse na quinta-feira, 24, que tropas russas atacaram o país também pelo norte, por Belarus, informou a CNN. Os ataques ocorreram nas regiões de Luhansk, Sumy, Kharkiv, Chernihiv e Zhytomyr, áreas localizadas nas fronteiras leste e norte da Ucrânia. O serviço de fronteira acrescentou que o ataque também ocorreu do lado da Crimeia, reportou a CNN.

Artilharia, armas e equipamentos pesados foram direcionados a unidades de fronteira, patrulhas de fronteira e postos de controle. A agência de guarda da fronteira da Ucrânia disse que os guardas de fronteira ucranianos revidaram. Não há ainda registro imediato de vítimas.

Relatos de tropas entrando na Ucrânia de Belarus ocorrem dias depois de os dois países estenderam seus exercícios militares, que deveriam ter terminado no último domingo. O ministro da Defesa de Belarus, Viktor Khrenin, disse que os líderes militares de seu país e da Rússia decidiram “continuar verificando” a prontidão da força conjunta por causa de um “aumento da ação militar” perto da fronteira bielorrussa.

Um oficial de defesa dos Estados Unidos disse à CNN que o Pentágono está acompanhando os relatos de tropas entrando na Ucrânia por Belarus. A fonte, no entanto, disse à rede que não estava claro se as tropas eram estritamente russas ou também belarrussas.

O presidente russo, Vladimir Putin, alertou seu aliado belarrusso Alexander Lukashenko por telefone na madrugada desta quinta-feira, 24, que iniciaria uma operação militar contra a Ucrânia, revelou o gabinete presidencial de Belarus.

"Por volta das 5h de hoje (23h de quarta-feira em Brasília), ocorreu uma conversa telefônica entre os presidentes belarrusso e russo. Durante a ligação, Vladimir Putin informou seu colega sobre a situação na fronteira com a Ucrânia e em Donetsk", uma das duas regiões separatistas pró-Rússia da Ucrânia, informou a presidência belorrussa em um comunicado. O Kremlin não divulgou informações sobre esse contato.

O presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, aliado de Moscou, convocou uma reunião com os chefes do Exército, após o início da operação militar lançada pela Rússia contra a Ucrânia. A informação foi anunciada nesta quinta-feira, 24, no Telegram ligado à presidência

A Rússia iniciou a operação militar nas primeiras horas desta quinta-feira e fortes explosões foram ouvidas em várias cidades ucranianas, no que Kiev chamou de "invasão em larga escala"./ AP e AFP