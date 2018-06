Serviço Secreto pede US$ 60 milhões a mais para segurança da família Trump

WASHINGTON - O Serviço Secreto dos Estados Unidos solicitou aumento de US$ 60 milhões para o próximo ano para a proteção da família do presidente Donald Trump, informou o jornal Washington Post na quarta-feira, 22.

Quase a metade deste valor, US$ 26,8 milhões, teriam como destino a proteção da família na residência de três andares na Trump Tower, em Manhattan, onde vivem a primeira dama, Melania Trump, e o filho do casal, Barron.

Com essa cifra, o Serviço Secreto custearia aluguel, alojamento de agentes, comunicações e demais gastos. Os outros US$ 33 milhões seriam investidos em viagens do presidente, vice-presidente e outros membros do governo.

Uma explicação para este valor elevado estaria na mansão do presidente na Flórida, para a qual costuma viajar nos fins de semana e onde também recebe mandatários de outros países, como o primeiro ministro japonês Shinzo Abe.

O estilo de vida de Donald Trump elevou também os custos da Polícia de Nova York, que investe US$ 300 mil por dia na proteção da Trump Tower. / EFE