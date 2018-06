Serviço secreto intercepta carta enviada à Casa Branca

A carta foi entregue para a Força Tarefa Conjunta de Terrorismo do FBI para testes e investigação. Ainda não ficou claro se a carta interceptada na Casa Branca também continha ricina, uma das mais potentes toxinas de origem vegetal.

Duas cartas contendo a espécie de arma química foram endereçadas a Bloomberg e para o escritório do grupo que defende o controle de armas, fundado por ele, em Washington. As cartas anônimas foram abertas na última sexta-feira e no domingo, segundo a polícia.

Já no mês passado, autoridades de Washington interceptaram uma carta dirigida ao presidente Barack Obama que continha uma "substância suspeita". A correspondência era semelhante a uma outra, enviada ao senador republicano do Estado do Mississipi, Roger Wicker, e que teve resultado positivo para presença de ricina. As informações são da Associated Press.