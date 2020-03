Serviços de entrega não dão conta de demanda nos EUA

WASHINGTON - O uso dos serviços de delivery tem sido estimulado pelos especialistas em saúde nos Estados Unidos desde a escalada do coronavírus. As compras online, um hábito já presente na vida dos americanos, passaram a ser a melhor opção para abastecer a dispensa diante da recomendação para que as pessoas evitem aglomerações. Mas a corrida pelas entregas gerou uma demanda muito mais alta do que as empresas têm sido capazes de atender.

LEIA TAMBÉM > Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus

Há exata uma semana, uma encomenda de produtos de mercado através do site Amazon, que normalmente é entregue em 2 horas, levava de dois a três dias na capital do país. Desde o último domingo, no entanto, com a intensificação das orientações para que a população não saia de casa, não há data de entrega prevista no site da empresa. Antes da confirmação da compra, o próprio site já avisa que há itens indisponíveis no estoque - produtos básicos como detergente ou bananas - e outros em que há limitação de uma unidade por compra, especialmente não perecíveis. A imprensa americana tem alertado a população para que não deixe as compras para a última hora, já que a entrega tem sido incerta ou demorado dias.

Especialistas apontam que as compras por delivery ajudam a diminuir dois fatores que causam a disseminação do coronavírus: contato próximo com pessoa infectada e longo tempo de exposição ao vírus. A opção é a mais adequada em tempos de distanciamento social, especialmente para o considerado grupo de risco.

Na terça-feira, a Amazon anunciou que contrataria 100 mil novos funcionários para trabalhar nos depósitos e na entrega. A empresa também suspendeu, até 5 de abril, o recebimento nos seus armazéns de itens considerados "não essenciais". A ideia é liberar espaço para que os suprimentos de primeira necessidade sejam priorizados.

As orientações de segurança do Centro de Controle de Doenças dos EUA não pedem que os pacotes recebidos sejam desinfetados. Médicos recomendam apenas a higiene básica das mãos após manusear e descartar as embalagens. "A transferência do produto exige cinco segundos de interação. Você pode entrar em casa e lavar as mãos depois ou apenas pedir que o produto seja deixado na sua porta", afirma o médico LaMar Hasbrouck, que já integrou o CDC, ao Vox. Além de lavar as mãos, a orientação é para que as pessoas evitem pagar em dinheiro a entrega e realizem, se possível, o pagamento direto no aplicativo de compras. Até a gorjeta pode ser feita virtualmente na maior parte dos aplicativos de entrega.

Médicos têm pedido que a população prefira a opção instalada na maioria dos aplicativos para entrega "sem contato". A medida protege os dois lados - entregador e cliente. Com essa opção, o entregador deixa a mercadoria na porta da casa do cliente. No caso das grandes empresas, no entanto, um novo desafio se apresenta: como oferecer segurança aos profissionais por trás das entregas.

Os trabalhadores do ramo são comumente autônomos, sem seguro saúde nem condições financeiras de arcar com custos extras gerados pela pandemia - como pagar alguém para cuidar dos filhos, que não estão indo para a escola. As empresas dizem que há orientações de higiene e recomendação para que os trabalhadores não compareçam se estiverem doentes, mas não há um monitoramento para verificar se as instruções estão sendo seguidas. Mais de 750 mil funcionários trabalham para a Amazon.

Os trabalhadores têm alertado que as medidas oferecidas até agora não são suficientes. Ao menos 1,5 mil funcionários da empresa assinaram um abaixoassinado pedindo mais respaldo na implementação de medidas de segurança durante a pandemia. Eles pedem um adicional pelo risco que correm no trabalho, o fechamento de armazéns onde já há caso de coronavírus confirmado (pelo menos cinco casos na Europa) e auxílio para pagar quem cuide das crianças. Os funcionários dizem ainda que não recebem equipamentos de segurança como máscaras e álcool em gel nas quantidades suficientes, e nem material de limpeza em quantidade extra para cuidar dos depósitos durante a pandemia.

A Amazon avisou que aumentaria em US$ 2 a hora paga aos trabalhadores nos Estados Unidos. Aumentos equivalentes estão previstos para os trabalhadores do Canadá, Reino Unido e Europa. A base de pagamentos da empresa é de US$ 15 por hora. Um funcionário que trabalhar 44 horas semanais nos 12 meses do ano, com esse pagamento, será considerado alguém de renda "muito baixa" em Washington, pelas classificações do governo local.

Empresas como Amazon e Instacart anunciaram que irão oferecer pagamento por 14 dias a trabalhadores infectados por coronavírus ou que precisarem entrar em quarentena. A Amazon também anunciou um fundo para ajudar funcionários que forem afetados.