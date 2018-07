Servidores prometem greve no dia da eleição grega

Quase 31 mil trabalhadores participaram de paralisações no dia 6 de maio, quando foram realizadas as primeiras eleições. Esses funcionários são responsáveis por organizar o processo eleitoral, além de transportar urnas de votação no fim do dia.

No comunicado informando da paralisação, a Federação Pan-Helênica de associações de trabalhadores de governos locais disse que está lutando por "um pagamento decente" para os funcionários pela participação nas eleições. "É injusto que outros setores envolvidos no processo, como os funcionários do Ministério do Interior e os advogados, recebam pagamentos exorbitantes. Nós deveríamos ser recompensados igualitariamente. Ou, se o Estado não tem dinheiro, todos deveríamos trabalhar de graça", diz a organização.

A Grécia vai realizar novas eleições no dia 17 de junho, após nenhum partido ter conseguido maioria ampla no pleito de 6 de maio, quando também não houve acordo para a formação de um governo de coalizão. As informações são da Dow Jones.