Sete estrangeiros estão desaparecidos, diz premiê argelino Trinta e sete trabalhadores estrangeiros morreram no complexo de exploração de gás tomado na semana passada no deserto argelino e sete ainda estão desaparecidos depois de um sequestro liderado por radical canadense, disse o primeiro-ministro argelino, Abdelmalek Sellal. Ele acrescentou que 29 militantes islâmicos foram mortos no cerco - que chegou ao fim depois que as forças argelinas invadiram o complexo no sábado - e 3, capturados vivos.