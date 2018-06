Sete estrangeiros são sequestrados na Nigéria

A ação ocorreu no sábado, em Jama''re, uma cidade rural do estado de Bauchi. Inicialmente, os homens armados atacaram uma prisão local, queimando dois caminhões da polícia, disse o porta-voz da corporação, Hassan Muhammed. Em seguida, o alvo foi o acampamento de uma companhia de construção chamada Setraco, que está na região para as obras de uma estrada. O segurança da empresa morreu com um tiro e os sete estrangeiros froam levados como reféns.

Adamu Aliyu, o líder do governo local, que inclui Jama''re, identificou os sequestrados como um britânico, um grego, um italiano e quatro libaneses.

A agência de notícias italiana Ansa noticiou que as autoridades da Itália confirmaram o sequestro de um italiano. A agência citou o ministro de Relações Exteriores, Giulio Terzi, dizendo que a segurança dos reféns deve ser "prioridade absoluta". Os departamentos de relações exteriores da Inglaterra e da Grécia disseram neste domingo que estão acompanhando o sequestro.

O norte da Nigéria, ocupado predominantemente por muçulmanos, está sob ataque da facção islâmica radical conhecida como Boko Haram no último um ano e meio. O fraco governo central tem sido incapaz de parar a campanha sangrenta do grupo guerrilheiro. A facção é acusada de matar pelo menos 792 pessoas em 2012, de acordo com levantamento da Associated Press. As informações são da Associated Press.