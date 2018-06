A colisão ocorreu perto da pequena cidade de Woelfersheim, ao norte de Frankfurt, ao anoitecer no local. Os aviões caíram com cerca de 360 metros de distância um do outro.

Segundo a polícia, não está claro de onde os aviões vieram ou qual era seu destino. Também não havia informações sobre as identidades das vítimas ou as causas do acidente. As informações são da Associated Press.