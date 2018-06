Sete pessoas morrem em mina na Índia Pelo menos sete pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas quando uma pilha de carvão desabou sobre elas em uma mina de carvão no leste da Índia. Dikken Mehra, porta-voz da estatal Mahanadi Coalfield, afirmou que moradores do vilarejo invadiram a mina no sábado para roubar carvão para vender.