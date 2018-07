Sete pessoas são presas por suspeita de terrorismo na Inglaterra

LONDRES - Sete homens foram presos por suspeitas de terrorismo em Yorkshire, norte da Inglaterra, nesta sexta-feira, 6. As prisões foram feitas após um carro ter sido parado em uma estrada no dia 30 de junho e apreendido por não ter seguro. Em seguida, uma revista de rotina encontrou armas de fogo e material ofensivo no veículo, o que levou a polícia a procurar o motorista, os passageiros e outros suspeitos.

As prisões aconteceram um dia após outras seis pessoas terem sido detidas em Londres, nos arredores do Parque Olímpico, em uma operação antiterrorismo.

A polícia insiste que as 13 prisões ocorridas nos últimos dias não envolvem ameaças contra a Olimpíada, que começa em três semanas. Mas os alertas de terrorismo - e um alarme falso dentro de um ônibus cheio de passageiros - aumentaram a ansiedade às vésperas do início dos Jogos.

O porta-voz do primeiro-ministro britânico insistiu que não há motivos para excessiva preocupação. "Nós estamos lidando com a questão da segurança há algum tempo e temos planos já preparados", disse Steve Field à imprensa.

As informações são da Associated Press.