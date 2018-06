Sete reféns são mortos em ofensiva final na Argélia

O cerco em Ain Amenas chamou a atenção do mundo após islâmicos radicais ligados à Al-Qaeda invadirem o complexo, que reúne trabalhadores de todo o mundo, e tomarem os funcionários como reféns. Durante tensos quatro dias, houve confrontos no local, com tiroteio e histórias dramáticas de fuga.

No total, 19 reféns e 29 militantes morreram desde quarta-feira. Dezenas de trabalhadores estrangeiros continuam desaparecidos, o que desperta temores de que o número de mortos seja maior. As informações são da Associated Press.