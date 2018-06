Sete soldados ucranianos foram mortos nas últimas 24 horas, diz porta-voz

KIEV - Sete militares ucranianos foram mortos e 24 ficaram feridos em confrontos com separatistas no leste do país nas últimas 24 horas, disse o porta-voz das Forças Armadas da Ucrânia Vladislav Seleznyov nesta segunda-feira, 26.

Os combates no leste da Ucrânia estão no pior nível desde que um cessar-fogo foi acertado em setembro.

Os rebeldes lançaram uma ofensiva sobre a cidade portuária de Mariopol e prometeram cercar a cidade de Debaltseve, onde os confrontos são mais intensos, de acordo com Seleznyov.

Segundo o Exército ucraniano, os rebeldes dispararam 115 vezes nas últimas 24 horas contra suas posições em localidades nas regiões separatistas de Donetsk e Louhansk, no leste do país.

O conflito, que começou há nove meses no leste da Ucrânia e fez mais de 5 mil mortos, teve na semana passada nova ofensiva, com intensos combates em Donetsk.

/ REUTERS