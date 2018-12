Sete trabalhadores morrem após acidente em mina na China

XANGAI - Pelo menos sete trabalhadores morreram após um acidente em uma mina em Chongqing, no sudoeste da China, neste domingo, 16. De acordo com informações da imprensa estatal, outras três pessoas ficaram feridas.

O caso aconteceu por volta das 6 horas (20h30, no horário de Brasília), depois que um dispositivo de conexão de uma corda se rompeu.

Sete trabalhadores que estavam dentro do poço da mina morreram, enquanto outros três funcionários ficaram feridos e foram encaminhados para atendimento médico. Um dos feridos está em estado grave.

As minas na China, especialmente as minas de carvão – principal fonte de energia do país – registram uma alta taxa de acidentes e estão entre as mais perigosas do mundo.

O número de incidentes, no entanto, caiu significativamente nos últimos anos. Em 2017, foram registrados 219 acidentes com 375 mortes, índice que representa uma diminuição de 28,7% em relação ao ano de 2016. \ EFE