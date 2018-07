Setor de moradias dos EUA está melhorando, diz Bernanke O presidente do Federal Reserve norte-americano, Ben Bernanke, disse que o mercado de imóveis residenciais está melhorando, mas ressalvou que ainda há obstáculos à sua recuperação. Falando durante a Cúpula da Dignidade Financeira Global/Operação Esperança, em Atlanta (Geórgia), ele afirmou que os dirigentes do Fed continuam preocupados com o nível "teimosamente alto" do desemprego e com as barreiras que impedem uma recuperação mais rápida, tanto no mercado de moradias como no resto da economia.