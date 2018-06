Seul ameaça interceptar foguete norte-coreano

O iminente lançamento tem roubado a atenção da cúpula de segurança nuclear, que reuniu ontem representantes de 60 países em Seul.

"Estamos estudando medidas como rastrear ou abater partes do míssil norte-coreano, caso ele desvie de sua trajetória normal" e viole o espaço aéreo da Coreia do Sul, afirmou Yoo Won-shik, porta-voz do Ministério da Defesa sul-coreano. "Só podemos ver (o lançamento norte-coreano) como um ato muito inconsequente e provocativo", completou o militar.

Outro país que prometeu tomar medidas contra o disparo norte-coreano é o Japão. O governo japonês pretende manter mísseis terra-ar no centro de Tóquio em prontidão contra o possível lançamento de um foguete de longo alcance pela Coreia do Norte, disse o ministro da Defesa japonês, Naoki Tanaka. Além da instalação de uma bateria antimísseis na capital, sistemas de proteção serão colocados nas ilhas ao sul de Okinawa. /AP