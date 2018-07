Seul dispara em alerta a navios de Pyongyang A Marinha da Coreia do Sul efetuou ontem disparos de alerta contra barcos pesqueiros norte-coreanos que supostamente violaram o mar territorial sul-coreano. O caso ocorreu no Mar Amarelo, região disputada pelas duas Coreias. Segundo o governo de Seul, as embarcações de Pyongyang deixaram o local após os disparos e não houve feridos. Os dois países ainda estão tecnicamente em guerra.