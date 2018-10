Seul estima que Coreia do Norte tenha de 20 a 60 armas nucleares

SEUL, COREIA DO SUL - A Coreia do Sul estima que a vizinha Coreia do Norte tenha entre 20 e 60 armas nucleares, segundo declarou o ministro da Unificação, Cho Myoung-gyon, ao Parlamento sul-coreano. O comentário marca a primeira vez que um alto funcionário do governo sul-coreano fala publicamente sobre o tamanho do arsenal nuclear norte-coreano.

Cho fez a revelação em resposta à pergunta de um parlamentar, esclarecendo que a informação vinha de agentes de inteligência.

Segundo o ministério de Cho, o comentário não significa que a Coreia do Sul irá aceitar o Norte como um estado nuclear, sugerindo que os esforços diplomáticos de Seul para acabar com o programa nuclear do vizinho terão continuidade.

Sanções

Em Pyongyang, a Coreia do Norte alertou os EUA, por meio de sua mídia estatal, que a declaração do fim da Guerra da Coreia não deve ser vista como uma "ficha de barganha" nas conversas sobre a desnuclearização norte-coreana, mas sugeriu que o levantamento de sanções poderá ser.

A agência de notícias oficial da Coreia do Norte emitiu comentário afirmando que Pyongyang tem tomado medidas significativas para encerrar as relações hostis com Washington, mas ressaltou que os EUA vêm "tentando subjugar" os norte-coreanos através de sanções. /Associated Press.