Seul propõe negociação com Pyongyang sobre Kaesong

Seul afirmou que propôs realizar negociações de nível de trabalho com autoridades norte-coreanas em Panmunjom, local considerado neutro, no sábado.

A Coreia do Sul quer estabelecer os fundamentos para as discussões sobre como retomar as atividades do complexo assim como encontrar maneiras de gerir as instalações e bens que as empresas sul-coreanas deixaram para trás.

Não houve resposta imediata de Pyongyang.

A proposta de Seul ocorreu após o anúncio da Coreia do Norte na quarta-feira de que permitiria visitas a Kaesong por gerentes de negócios sul-coreanos que quisessem deslocar seus bens e equipamentos para fora do complexo.

As duas Coreias já haviam tentado no mês passado realizar negociações sobre Kaesong. As conversas de alto nível, que deveriam ocorrer em Seul, teriam marcado a primeira reunião de nível ministerial em anos. Mas os planos fracassaram, em grande parte, por uma questão de protocolo. Fonte: Associated Press.