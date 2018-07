Seychelles convidam a China a construir base militar As Ilhas Seychelles convidaram a China nesta sexta-feira a construir uma base militar no arquipélago do Oceano Índico, com o objetivo de combater a pirataria, que está ficando endêmica na região. A informação partiu do ministro dos Assuntos Exteriores das Seychelles, Jean-Paul Adam. O convite foi feito no momento em que o ministro da Defesa da China, Liang Guanglie, visita as Seychelles, informa a agência France Presse (AFP).