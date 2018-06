Shabab considera estrangeiros no Quênia alvos legítimos

As informações foram reveladas em uma troca de e-mails entre a Associated Press e militantes do Al-Shabab. Segundo o grupo extremista, os militantes que perpetraram o ataque "realizaram um meticuloso processo de seleção" para que muçulmanos não fossem feridos.

Pelo menos 18 estrangeiros figuram entre as dezenas de pessoas mortas na crise de reféns iniciada no sábado, entre eles seis britânicos e cidadãos de França, Canadá, Trinidad e Tobago, Holanda, Austrália, Peru, Índia, Gana, África do Sul e China.

Testemunhas disseram que os milicianos armados abordaram as pessoas, fizeram perguntas sobre o Islã e liberaram os muçulmanos. Fonte: Associated Press.