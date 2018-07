Shafiq se compara a Lula em anúncio O candidato presidencial egípcio Ahmed Shafiq - ex-premiê do deposto ditador Hosni Mubarak - comparou-se ao ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva em um novo comercial de campanha. O Egito realiza no sábado e domingo o segundo turno da eleição presidencial, que Shafiq disputará com Mohamed Morsi, da Irmandade Muçulmana. O ex-premiê é o preferido do atual conselho militar, que governa o país desde a deposição de Mubarak, em fevereiro de 2011.