Shakira será comissária de educação de Obama para hispânicos

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, designou nesta quarta-feira, 5, a cantora colombiana Shakira como integrante da comissão que o assessora para tratar de assuntos educacionais da comunidade hispânica do país, anunciou a Casa Branca.

No anúncio, Washington destacou as atividades desenvolvidas pela cantora, como a criação da Fundação Pés Descalços em 1995, que tem projetos educativos na Colômbia, na África do Sul e no Haiti e ajuda mais de 6 mil crianças. Shakira ainda fundou em 2005 a Ação Solidária na América Latina, uma coalizão de empresários e artistas que ajuda a promover políticas públicas para menores. Em 2003, ela se tornou embaixadora do Fundo de Emergência da Infância da ONU (Unicef).

"Agradeço que essas pessoas tenham escolhido dedicar seus talentos e colocá-los a serviço do povo americano neste momento importante para nossa nação. Espero trabalhar com eles nos próximos meses e anos", disse o presidente americano.

Outros integrantes da comissão nomeados nesta quarta-feira são a vereadora de Maryland Nancy Navarro, o ativista comunitário Adrián Pedroza e Kent P. Scribner, superintendente de um distrito escolar no Arizona.

Em outubro do ano passado, Obama havia passado um decreto que previa a reativação das iniciativas para a melhora da educação dos hispânicos no território americano, que tiveram início em 1990. O presidente tenta agradar a comunidade imigrante no país, já que ela representa boa parte do eleitorado.