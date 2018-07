Shalit garantiria soltura de membros do Fatah O presidente da Autoridade Palestina (AP), Mahmoud Abbas, afirmou à revista americana Time que a libertação de todos os presos do Fatah, sua facção política, havia sido prometida por Israel em troca da soltura do sargento Gilad Shalit, que foi trocado por 1.027 integrantes do Hamas - 477 deles libertados no início desta semana. Segundo Abbas, o suposto acordo foi estabelecido com o ex-premiê israelense Ehud Olmert (2006-2009), que teria pedido segredo ao palestino a respeito da negociação.