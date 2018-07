Shalit volta para casa após cinco anos de cativeiro

O soldado Gilad Shalit - que passou 5 anos em cativeiro na Faixa de Gaza - desembarcou no início da tarde desta terça-feira (horário de Brasília) em sua cidade-natal, Mitzpe Hila, norte de Israel, depois de ser libertado no Egito devido a um acordo entre Israel e o grupo palestino Hamas, que controla a Faixa de Gaza.

O israelense de 25 anos encontrou familiares, que não o viam desde 2006, na base aérea de Tel Nof, próxima a Tel Aviv, após encontro com o premiê israelense, Binyamin Netanyahu, e outros membros do governo do país.

"Olá Gilad, bem-vindo a Israel. É bom ter você de volta em casa", disse o premiê.

Netanyahu disse que o acordo para a libertação de Shalit foi uma decisão difícil, tomada após longa negociação.

"Estou ciente do significado pleno desta decisão", disse ele.

Netanyahu disse que a volta Shalit é um momento feliz, mas reconheceu a dor de familiares de mortos em ataques cometidos por prisioneiros palestinos libertados no acordo.

"Quero deixar claro que seguiremos combatendo o terrorismo", disse ele.

Cerca de 300 dos mais de mil palestinos incluídos no acordo serviam penas de prisão perpétua em Israel.

Após ser transferido de Gaza para o Egito, Shalit concedeu uma entrevista para a TV egípcia. Parecendo pálido, magro e por vezes desorientado, ele disse esperar que sua libertação auxilie na conclusão de uma acordo de paz na região.

"Espero que este acordo ajude para a conclusão de um acordo de paz entre israelenses e palestinos. Tenho esperança que a cooperação entre os dois lados seja consolidada", disse ele na entrevista.

Ele afirmou sentir "falta de encontrar pessoas normais, conversar com eles e contar sobre minha experiência... tenho muito o que fazer quando estiver livre".

Palestinos

Estimativas afirmam que cerca de 200 mil pessoas se concentraram na Cidade de Gaza para celebrar a chegada de 180 dos 295 prisioneiros palestinos que devem ser enviados para o território nesta primeira parte do acordo.

Além das bandeiras verdes do Hamas, muitos na multidão portavam bandeiras amarelas, do grupo Fatah.

Cenas de júbilo foram também vistas na Cisjordânia.

"Seus sacrifícios, esforços e trabalho não foram em vão. Vocês se sacrificaram, lutaram, pagaram o preço e vão ver os resultados de sua luta na concretização de um Estado palestino independente com a capital em Jerusalém", disse o presidente palestino, Mahmoud Abbas, em Ramallah, onde recepcionou os palestinos.

Alguns dos 477 libertados nesta terça-feira vão ser levados para países como Turquia, Síria e Catar. O acordo prevê que outros 550 devem ser libertados em dois meses.

O editor do escritório da BBC no Oriente Médio, Paul Danahar, disse ser raro "Israel e os territórios palestinos ocupados celebrarem alguma coisa no mesmo dia". "Mas ambos os lados sentem que ganharam algo com esta troca", disse.

Danahar diz que o acordo não torna mais próximo um eventual acordo de paz. "Ele fortalece o Hamas e enfraquece o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, que é o único que pode negociar com Israel".