Sharon e Peres, os fundadores O Partido Kadima ("adiante", em hebraico) nasceu em 2005 da improvável aliança entre o falcão direitista Ariel Sharon e o trabalhista Nobel da Paz Shimon Peres - hoje presidente de Israel. O objetivo de Sharon, na época premiê, era chacoalhar o sistema partidário israelense, enfraquecendo os tradicionais Likud (de direita) e Partido Trabalhista, para criar uma base governista ampla e menos polarizada. A cisão havia começado com a decisão do premiê de retirar os assentamentos da Faixa de Gaza, sob protestos de alas do Likud aliadas aos colonos. Sharon sofreu um derrame em 2005 e Ehud Olmert assumiu a liderança do partido.