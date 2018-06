Sheikh Hasina é empossada premiê de Bangladesh

O presidente de Bangladesh, Abdul Hamid, conduziu o juramento no palácio presidencial na capital Daca, em uma cerimônia transmitida pela televisão. "Eu, Sheikh Hasina, juro... que eu vou cumprir o dever fielmente como primeira-ministra do governo de acordo com a lei", disse a autoridade sob aplausos da plateia.

O gabinete de 48 membros de Hasina também foi empossado durante a cerimônia, que contou com cerca de 1.000 pessoas do governo e altos oficiais militares, juntamente com diplomatas estrangeiros e membros do Parlamento.

Hasina tem insistido que sua vitória nas eleições de 5 de janeiro é legítima, apesar do boicote à votação feita pela oposição. A onda de violência no dia das eleições deixou vários mortos.

O partido Liga Awami de Hasina obteve quase 80% dos assentos no Parlamento, o que deve permitir que ela governe por mais cinco anos. Mas analistas dizem que o novo governo pode ter curta duração, uma vez que Hasina enfrenta uma profunda crise política. Fonte: Dow Jones Newswires.