Shell promete manter investimentos na Rússia Moscou, 18/04/2014 - A petroleira anglo-holandesa Royal Dutch Shell afirmou nesta sexta-feira que está disposta a continuar desenvolvendo seus projetos na Rússia. Após uma reunião com o presidente russo, Vladimir Putin, o diretor operacional da companhia, Ben van Beurden, elogiou a parceria com a estatal russa de gás, a Gazprom, no projeto Sakhalin II.