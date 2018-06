Shell vai retirar trabalhadores do Golfo do México A petroleira Shell informou neste domingo que irá retirar todos os trabalhadores do leste do Golfo do México amanhã e encerrar a produção no local. O motivo são as previsões da tempestade Isaac, que está provocando chuvas torrenciais e ventos com até 104 quilômetros por hora ao sul da Flórida.